Trickbetrüger richtet hohen Beuteschaden an

Unbekannter erschwindelt am Telefon hohen Geldbetrag. Diesmal wurde eine 93-Jährige Opfer des Anrufertricks. Wie das vonstatten gegangen ist.

Trickbetrug mit hohem Schaden: Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhielt eine 93-Jährige am vergangenen Samstag einen Anruf eines Mannes, welcher sich als Mitarbeiter der Stadtsparkasse ausgab. Die Frau ahnte dabei zunächst nichts Böses, was sie am Ende teuer zu stehen kam.

Stadtbergerin übermittelte TANs an den Betrüger

Der Anrufer schwindelte der Geschädigten laut Polizei vor, dass von ihrem Konto gerade mehrere betrügerische Überweisungen getätigt wurden. Die Geschädigte könne diese Überweisungen sofort stoppen, wenn sie dem Anrufer über einen TAN-Generator zu Hause erstellte TANs am Telefon übermittle.

Aus Sorge um ihr Erspartes durchschaute die 93-Jährige den Betrug nicht und teilte dem Anrufer mehrere TANs mit. Letztendlich wurden diese dann genutzt, um einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich vom Konto der Geschädigten abzubuchen. (lig)