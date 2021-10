Ustersbach-Baschenegg

vor 17 Min.

Wie Hasen Kindern im Heim helfen können

Plus Im Marienheim in Baschenegg sind zehn kuschelige Bewohner eingezogen. Was hinter der Hasen-Aktion der "Kinderherzpaten" und der Findelkind -Sozialstiftung steckt.

Von Marcus Angele

Aufgeregt warten die Kinder und Jugendlichen des Marienheims Baschenegg vor dem neuen Gehege auf die neuen Mitbewohner. Die Spannung überträgt sich auch auf die Heimleiterin Simone Gebhard, die zusammen mit "Bauleiter" Herbert Schalk noch ein letztes Mal das Gehege inspiziert. Schalk ist vom Unterstützungsverein "Kinderherzpaten" und hat zusammen mit seinen Vereinskollegen und einigen Jugendlichen das gut 25 Quadratmeter große Hasengehege errichtet.

