23.04.2019

Vorsicht: Liebestolles Wild

Wie Autofahrer im Ernstfall reagieren sollten

Endlich Frühling: Bei den steigenden Temperaturen werden auch die Tiere immer munterer – vor allem in der Dämmerung. Das hat für Autofahrer Folgen – zuletzt häuften sich die Wildunfälle. Dabei wurden jüngst mehrere Rehe und ein Hase getötet. In einem Fall wurde auch ein Streifenfahrzeug der Zusmarshauser Polizeidienststelle in einen Wildunfall verwickelt. An diesen Straßen kam es zu Unfällen:

im Bereich Weiherhof (Gessertshausen).

Dinkelscherben–Kühbach.

im Bereich Mödishofen–Häder.

im Bereich Holzverladeplatz Fischach.

im Bereich Oberschöneberg.

Wenn es zu einem Zusammenstoß mit einem Wildtier kommt, sollten Autofahrer so reagieren:

festhalten und eine Vollbremsung durchführen.

lNicht ausweichen, da das Fahrzeug dadurch instabil werden und ins Schleudern geraten könnte.

(Warnblinklicht, Warndreieck, Warnweste überziehen)

wählen, wenn eine Person verletzt wurde, die 112.

l Wenn man es sich zutraut, das tote Tier an den Fahrbahnrand ziehen (Handschuhe nicht vergessen) (AL)

