Warum ein Mathematiker zu Jazz wechselt

Florian Hartz aus Diedorf widmet sich in Mannheim der Musik. Am 22. November stellt der Student im City-Club Augsburg seine Songs vor.

Von Tobias Karrer

In den letzten beiden Jahren hat Florian Hartz viel Neues gelernt und viele neue Eindrücke in Musik verarbeitet. Ein Beispiel ist der Song „K2 bis R7“. Den verbindet der junge Musiker, der in Diedorf aufgewachsen ist, mit seinem dritten Abend in Mannheim, der Stadt, in die er gezogen ist, um Musik zu machen und zu studieren.

Er hat sich in der Musik von den Straßen Mannheims inspirieren lassen

Der Titel bezieht sich auf die Straßenblocks – Mannheim ist wie ein Schachbrett aufgebaut –, die er entlanglaufen musste, um nach einer Kneipentour nach Hause zu kommen. Für Hartz war das ein wichtiger Abend: „Ich habe nicht nur meine Kommilitonen besser kennengelernt, sondern auch Jakob Dinnebier, den Schlagzeuger meines Trios getroffen.

Nach abgebrochenen Mathestudium wollte sich Hartz selbst verwirklichen

In dem Song „K2 bis R7“ wollte Hartz die Eindrücke und Gefühle dieses Abends und darüber hinaus festhalten. Für ihn klingt der Song nach Aufbruch, nach dem Ankommen in einer neuen Stadt und nach dem neuen Input von allem Seiten. Angefangen hatte alles vor über zwei Jahren mit der Entscheidung, Musik zu machen. Ein abgeschlossenes Mathestudium an der Universität Augsburg im Rücken, wollte sich Florian Hartz selbst verwirklichen. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass das in meiner Generation so üblich ist“, sagt er.

In Mannheim studiert er mittlerweile Jazz und Pop mit dem Hauptfach E-Bass im fünften Semester. In den vergangenen beiden Jahren, also auch seitdem er zum letzten Mal mit unserer Zeitung gesprochen hat, habe er sich „menschlich und musikalisch weiterentwickelt“, betont der 24-Jährige: „Ich habe das Gefühl, immer besser zu verstehen, wie die Musik funktioniert.“ Dazu hat wohl die Mannheimer Musikszene maßgeblich beigetragen. „Vor allem habe ich in der Zeit viel Musik mit den unterschiedlichsten Leuten und über alle Genres hinweg gemacht“, sagt Hartz. Von Metal bis Schlager sei alles dabei gewesen.

Vor eineinhalb Jahren auf die Augsburger Bühne

Allerdings ist er auch seinen Paradedisziplinen, dem Jazz und dem Funk, treu geblieben, und er beschäftigt sich nach wie vor mit Musicals. Sein erstes Stück brachte der junge Mann schon vor eineinhalb Jahren in Augsburg auf die Bühne. Ein Musical mit dem Titel „We Love You“. Sein Repertoire hat er im Studium erweitert: Seine „Funk-Grooves“ spielt er jetzt teilweise im Odd-Meter, also einer ungeraden Zahl von Schlägen im Takt. Die repetitiven Melodien des Funks brachten ihn zur „Minimal Music“, auch ein Bereich, den er während des Studiums weiterverfolgte.

Da im Studium jetzt nicht mehr so viel zu tun ist, hat Hartz jetzt auch wieder mehr Zeit, selbst zu komponieren. Seine Inspiration für Songs kommt dabei aus seinem eigenen Alltag. Die Mannheimer Presse stürzte sich nach einem Auftritt beispielsweise auf das Lied „Missed Milk“, das von überkochender Milch inspiriert sei; auch „K2 bis R7“ ist ein gutes Beispiel.

Musik ist für Hartz wie Durchatmen im Prüfungsstress

Auch „Freiraum“ hat direkt mit Hartz Laufbahn als Musiker zu tun. Die Komposition war für ihn eine Art Durchatmen im Prüfungsstress. „Freiraum“ hat es auf die erste Platte des Debut Albums seines Fusion-Groove-Trios geschafft. Die Platte, die er zusammen mit Drummer Jakob Dinnebier und Pianist Lukas Langguth „explizit“ live aufgenommen hat, heißt „Wald: Live“. Der Titel passt auch gut zum Namen des Trios: „Flo und Fauna“.

Auf dem Album sollen laut Hartz auch die Einflüsse und Erfahrungen der letzten Jahre zu hören sein. „Ich arbeite am Bass viel mit Effekten, außerdem haben wir ein Sample-Pad dabei, auf dem wir zum Beispiel ei Grillenzirpen einspielen“, erklärt Hartz. Auch am Klavier seien sie als Trio experimentierfreudiger geworden.

Am Freitag spielt er im City-Club

„Wald: Live“ wird nächstes Jahr veröffentlicht. Die Songs kommen aber schon in diesem Monat nach Augsburg. Am Freitag, 22. November spielt „Flo und Fauna“ um 20.30 Uhr im City-Club eine Pre-Release Party. Wie passt ein Groove-Funk-Jazz Album in einen Techno-Club? Hartz: „Weil es Spaß macht und weil auch unsere Musik definitiv nicht leise ist. Beim Techno und bei uns spürt man die Frequenzen und die Energie dahinter.“

