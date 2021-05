Lkw-Fahrer übersieht 18-jährige Autofahrerin in Westendorf

Beim Einbiegen in den Kreisverkehr achtet der 67-Jährige nicht auf die Vorfahrt. Er muss nach dem Unfall eine Sicherheitsleistung zahlen.

Ein 67-jähriger Lastwagenfahrer hat am Dienstag einer 18-Jährigen in Westendorf die Vorfahrt genommen. Er kam von der B2 und wollte in den Kreisverkehr einbiegen.

Nach Auskunft der Polizei verließ der Lkw-Fahrer gegen 11.35 Uhr die B2 an der Anschlussstelle Meitingen-Nord. Am Kreisverkehr übersah er das Auto der 18-jährigen Frau, die bereits im Kreisel war. Er touchierte ihr Fahrzeug, wodurch ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand. Da der Lkw-Fahrer in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung von 145 Euro bezahlen. (thia)

