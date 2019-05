vor 57 Min.

Wie Kinder den schulischen Neuanfang als Chance begreifen

Sozialpädagogin Doris Zahn erklärt, wie Kinder einen Wechsel im Bildungssystem bewältigen können. Wovon sie Eltern aber deutlich abrät.

Von Steffi Brand

Und wieder sieht Bianca die Note fünf auf der Mathematik-Schulaufgabe – und das obwohl sie sich so gut vorbereitet hat und sogar zwei Wochen lang nachmittags nicht beim Tanzen im Verein war, da sie Mathe lernen musste.

Alles umsonst. Bianca ist verzweifelt und sie spürt auch die Blicke derer, die mit einer Zwei abgeschnitten haben. Nun muss sie die schlechte Note ihren Eltern beichten. Ob es dann wieder endlose Diskussionen gibt? Ob Biancas Eltern sie schon aufgegeben haben? Oder ob sie sich lieber doch noch mal mit ihren Eltern darüber unterhalten sollten, welche Schulform ihr vielleicht besser liegen könnte als das Gymnasium? Bianca weiß es nicht, aber sie hat Angst. Angst davor, ein „Wechsler“ zu sein. Und Angst vor den Folgen des Wechsels.

Unterschiedliche Gründe für den Übergang

Warum ein Schulkind einen Übergang bestreiten muss, könne ganz unterschiedliche Gründe haben, weiß Doris Zahn, Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Den klassischen Übergang – von der Grundschule an die weiterführende Schule – bestreitet jedes Kind.

Kinder, die eine Klasse wiederholen, von einer Schulart in die andere wechseln oder gar durch einen Umzug der Familie zum Neuanfang gezwungen werden, sind jedoch in der Unterzahl. Das zeigte sich auch in Gesprächen im Fachbeirat, der aus Vereinsmitgliedern, Bürgermeister und Pädagogen besteht und klären soll, welche Bedürfnisse es gibt. Und vor eben diesem Hintergrund ist auch das Kurskonzept unter dem Titel „Klasse wiederholen? Schultyp wechseln? Neuanfang als Chance“ entstanden.

Meistens werden Familien mit der Herausforderung eines Schulwechsels konfrontiert, wenn die Kinder in der Schule nicht zurechtkommen, den Lernstoff nicht bewältigen, eine klare Lernstrategie fehlt, sie sich nicht wohlfühlen oder gar die Schulform nicht passt.

Ein anwendungsorientiertes Kind werde es auf dem Gymnasium tendenziell etwas schwerer haben, wohingegen das clevere, organisierte Kind dort genau richtig sei, so die Fachleute.

Eltern sollten ihre Kinder unterstützen

Entscheidend ist für jeden Übergang, dass Eltern diesen mit ihrem Kind gemeinsam bestreiten. Es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern den Übergang bewusst machen – mit all den Herausforderungen, die der Schulwechsel beinhalten wird. „Formulieren Sie Hoffnungen und Erwartungen gemeinsam mit Ihrem Kind, legen Sie die Gründe für den Wechsel dar, stellen Sie die Gefühle klar“, rät Doris Zahn.

Dabei dürfen sowohl positive Gefühle, wie etwa die Vorfreude auf eine neue Chance, als auch negative Gefühle, wie etwa Versagensängste, deutlich benannt werden. Anschließend sollten sich Eltern fragen, was sie tun können, um ihr Kind so gut wie möglich auf dem neuen Weg zu unterstützen.

Von leeren Heilsversprechen, wie etwa „alles wird gut, alles wird super“, rät die Sozialpädagogin deutlich ab. Stattdessen sei es zielführender, zu betonen, dass Eltern und Kinder gemeinsam sicherlich einen Weg finden werden.

Sobald das Kind die neue Schule oder die neue Klasse besucht, sollten Eltern sich im „gut gemeinten Nachfragen“ üben und hierbei durchaus ein nachdrückliches Verhalten an den Tag legen. Stellen sich anschließend die ersten positiven Erfolge ein, können sich Eltern und Kinder darüber freuen, dass ihre Erwartungen an den Schulwechsel aufgegangen sind.

Soll mein Kind die Klasse wiederholen?

Um das Thema „Klasse wiederholen? Schultyp wechseln? Neuanfang als Chance“ geht es im Vortrag der Sozialpädagogin Doris Zahn von der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die Veranstaltung findet am Montag, 20. Mai, von 19.30 bis 21 Uhr im Familienzentrum Meitingen (Donauwörtherstraße 9c, Meitingen) statt. Eine telefonische Anmeldung unter 08271/813340 ist nötig.

