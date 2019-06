00:32 Uhr

Wie viel Wasser trinkt eine Kuh?

Aktionswoche beginnt in Kühlenthal

Der Auftakt der bayerischen Projektwochen unter dem Motto „Schüler, Erlebnis, Bauernhof“ findet in Kühlenthal statt. Schüler besuchen am Dienstagvormittag die Familie Foag auf ihrem Anwesen. Die Kinder dürfen im Stall mithelfen, erfahren, wie viel Wasser eine Kuh am Tag trinkt, lernen Getreidearten kennen und können am Heu schnuppern.

Rund 20 anerkannte Erlebnisbauernhöfe in der Region Augsburg empfangen in den nächsten Wochen Schüler als ihre Gäste. Ausgewählt dafür wurden Dritt- und Viertklässler, Förderschüler sowie Übergangsklassen. Die Schüler sollen mehr über die Landwirtschaft in ihrer Heimat erfahren. Veranstalter ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Sitz in Stadtbergen. Gerade in Zeiten, in denen viel über Artenvielfalt gesprochen wird, sei es wichtig, dass Kinder mehr über die Arbeit der Bauern erfahren, so das Ziel. (kar)

