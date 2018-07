11.07.2018

Wohin mit dem Haustier im Urlaub?

Es gibt verschiedene Aktionen für optimale Betreuung

Wenn die Sommerferien beginnen, stehen viele Tierhalter vor der Frage, wer das Tier im Urlaub betreuen kann. Der Deutsche Tierschutzbund gibt Tipps zur Urlaubszeit und hilft gemeinsam mit seinen Mitgliedsvereinen, Tierhalter und mögliche Betreuer zusammenzubringen.

„Während Hunde durchaus mit auf die Reise gehen können, sollten Katzen und kleine Heimtiere am besten in ihrer gewohnten Umgebung versorgt werden“, rät Dr. Moira Gerlach, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund. „Im besten Fall besteht schon ein Vertrauensverhältnis zwischen Tier und Betreuer, ansonsten sollten beide die Möglichkeit haben, sich vorab kennenzulernen.“ Wer die Unterbringung in einer Tierpension in Erwägung zieht, sollte sich die Einrichtung vorab genau anschauen. Tipps zur Beurteilung von Tierpensionen gibt der Deutsche Tierschutzbund im Internet auf seiner Website www.tierschutzbund.de/urlaub-mit-tieren.

Eine gute Lösung ist auch die Aktion „Nimmst du mein Tier, nehm’ ich dein Tier“, bei der sich Tierfreunde im Wechsel um ihre Lieblinge kümmern. Noch bis zum 9. September erfahren Interessierte über die Urlaubs-Hotline des Deutschen Tierschutzbundes unter 0228-60496-27 (Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr), welcher Tierschutzverein sich aus der eigenen Region an der Aktion beteiligt. Die Vereine vor Ort vermitteln dann die Kontakte zu anderen Tierfreunden. (AL)