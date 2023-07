Achsheim

vor 18 Min.

Pelletpresse brennt in Bio-Kraftwerk

Einen Feuerwehreinsatz gab es am Montagnachmittag in Achsheim.

Artikel anhören Shape

In der Bio-Trocknungsanlage am Kellerberg in Achsheim hat am Montagnachmittag eine Pelletpresse gebrannt.

Einen Einsatz der Feuerwehr Langweid hat am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr der Brand einer Pelletpresse in der Bio-Trocknungsanlage am Kellerberg ausgelöst. Sie hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen.



Allerdings wurde das Feuer laut Polizei schnell gelöscht, nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei beziffert den Schaden auf einen vierstelligen Betrag. (gioe)

Themen folgen