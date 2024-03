Allmannshofen

vor 49 Min.

Allmannshofen hat jetzt ein Café als Treffpunkt

Gerührt und voller Vorfreude auf das, was nun kommen wird, feierte Johanna Wannicke (rechts im Bild) Eröffnung im Café Wohlgefühl in Allmannshofen.

Plus Johanna Wannicke hat sich ihren Traum erfüllt und das Café Wohlgefühl im ehemaligen Bürgerhaus eröffnet.

Von Steffi Brand

Pünktlich zum anvisierten Eröffnungsdatum Mitte März lud Johanna Wannicke zur Eröffnung ihres Lebenstraums – ins Café Wohlgefühl. Das Café, das in den Räumlichkeiten des ehemaligen Bürgerhauses von Allmannshofen eröffnet hat, blieb den geladenen Gästen zunächst verborgen, denn die Dankesreden an all jene, die die zweifache Mutter motiviert und unterstützt haben, hielt die frischgebackene Cafébesitzerin im angrenzenden Saal und war sichtlich gerührt.

Frauen aus dem Ort haben Johanna Wannicke ermutigt

Unter den Gästen waren Frauen aus Allmannshofen, die sie einst ermutigt haben, sich den Traum vom eigenen Café zu verwirklichen. Doch auch Lieferanten, wie etwa Martina Grob von Schwabenbüffel oder Lena Zimmermann aus der gleichnamigen Metzgerei, Mitglieder des Gemeinderats sowie Familienangehörige waren gekommen, um zu applaudieren. Mit Philipp Flamm und Barbara Radke von Kloster Holzen kamen Wegbegleiter zum Gratulieren, die selbst gerne mit Johanna Wannicke weitergearbeitet hätten. „Doch wir haben sie auch gerne ermutigt, ihren Traum zu verwirklichen“, hieß es seitens des ehemaligen Arbeitgebers.

