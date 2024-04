Der Allmannshofer Verein Dorferleben übernimmt den Stöberlemarkt

Rund um das Vereinsleben von Allmannshofen gibt es zwei Neuerungen. Dorf(Er)leben hat einen neuen Vorstand samt neuem Projekt. Am 1. Mai ist schon etwas geboten.

Rund um das Vereinsleben von Allmannshofen gibt es gleich zwei Neuerungen. Der noch junge Verein Dorf(Er)leben Allmannshofen hat einen neuen Vorstand. Und der hat zu Beginn gleich noch ein zusätzliches Projekt geerbt: Die Initiative Buntes Allmannshofen (IBA) hat zugunsten von neuen Projekten den bekannten Stöberlemarkt, der nun schon in die siebte Runde geht, an den Verein abgetreten.

Und dem passt er gerade gut ins Repertoire, denn Dorf(Er)leben ist einst aus einer losen Gruppe entstanden, die regelmäßig einen Kinderflohmarkt organisierte. Inzwischen ist der “Sortierte Flohmarkt rund ums Kind” weit über das kleine Dorf hinaus bekannt und zählt zweimal im Jahr - meist im Februar und im September - hunderte Besucher.

Der Allmannshofer Verein will mehr sein als ein Flohmarktverein

“Irgendwie sind wir als Flohmarktverein bekannt geworden” , sagt die neue Vorsitzende Katrin Reif. Die 33-Jährige hat die Führung von Vanessa Eckstein übernommen. “Aber eigentlich wollen wir mehr sein als das”: Darin sind sich alle Vorstandsmitglieder einige, auch die zweite Vorsitzende Martina Schüler, Schatzmeisterin Katharina Blümel und Schriftführerin Marie Wenisch.

Martina Schüler schmückt seit vier Jahren den Osterbrunnen. Außerdem gehören die Maifeier, die Halloween-Party und die Adventsfenster zum jährlichen Programm. Dem Verein geht es darum, dass in Allmannshofen mal was los ist.

Da kommt der Stöberlemarkt gerade recht. Am 1. Mai - wie jedes Jahr - öffnet ganz Allmannshofen Höfe und Garagen und jeder, der dabei sein möchte, braucht nur einen Verkaufstisch aufzustellen. Ob Kleidung, Spielzeug oder sonstiger Trödel - alles ist dabei. Los geht's um 10 Uhr. Wer nicht unbedingt ziellos durch die Straßen ziehen will, sondern einen Plan braucht, kann am Bürgerhaus starten. Dort liegen gedruckte Pläne für alle aus. Alternativ will der Verein auf seiner Homepage einen QR-Code mit einer interaktiven Karte veröffentlichen. Für die Kinder gibt es am zentralen Platz beim Bürgerhaus ein Gewinnspiel. Und wer sich zwischendurch was gönnen will, kann auch im neuen Cafe Wohlgefühl einkehren.

Der nächste Flohmarkt in Allmannshofen ist am 14. September

Und der nächste Flohmarkt lässt dann auch nicht lange auf sich warten. Der “Sortierte Flohmarkt rund ums Kind” soll wieder am 14. September stattfinden. Weil es die Kirchberghalle in Allmannshofen in ihrer alten Größe nicht mehr gibt, hat sich das Team mit dem Elternbeirat Ehingen zusammengetan und der Flohmarkt ist in die dortige Halle umgezogen. “Mir ist e

“Wer noch Ideen für andere Events hat, kann sie immer einbringen” , sagt die Vorsitzende. Die jüngste Idee von Dorf(Er)Leben Allmannshofen ist ein geselliger abendlicher Flohmarkt für Frauen. Aber der steckt noch in den Kinderschuhen. Und ist vor allem schon wieder ein Flohmarkt. “Irgendwie werden wir unser Image nicht los” , sagt Reif und lacht. (AZ)