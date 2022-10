Ehepaar will "Dornröschenhaus" bei Kloster Holzen vor dem Verfall retten

Plus Das alte Jägerhaus ist nur noch eine Ruine. Jetzt haben es Christin Schmitt und Christian Huber für 99 Jahre gepachtet und ganz besondere Pläne mit dem Bau.

Der Begriff vom Dornröschenschlaf – auf das verlassene, wie eine Ruine wirkende ehemalige Jägerhaus samt Nebengebäude in der Graf-von-Treuberg-Straße bei Kloster Holzen trifft es zu. Das Gemäuer liegt in idyllischer Lage. Rund um Kloster Holzen spüren viele Besucher der besonderen Stimmung nach, die Wald und Schmutter der besonderen Stimmung nach. Genau dort starten nun Christin Schmitt und Christian Huber ein besonderes Projekt.