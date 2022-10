Allmannshofen/Holzen

Willi ministriert auch mit 87 Jahren noch im Kloster Holzen

Wilhelm Welcker, den alle nur als Willi kennen, lebt seit dem Jahr 1956 in Holzen. Im Alter von etwa 13 Jahren hat Willi erstmals in Ursberg ministriert. Heute ist er Oberministrant.

Plus Wilhelm Welcker ist der dienstälteste Messdiener in der Diözese Augsburg. Seine Leidenschaften sind Kirche, Rosenkränze – und ein Fußballverein.

Wer Wilhelm Welcker – den im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in und um Kloster Holzen alle nur als Willi kennen – trifft, braucht Zeit und erfährt dafür jede Menge. Denn Willi lebt schon seit dem Jahr 1956 in Holzen und kennt die örtlichen Gegebenheiten buchstäblich wie seine Westentasche. In der Klosterkirche jedoch, in der Barockkirche St. Johannes der Täufer, scheint der 87-Jährige wie zu Hause zu sein. Kein Wunder, denn Willi ist nicht nur der DRW-Bewohner, der am längsten in Holzen lebt, sondern Willi ist auch der älteste Ministrant der Diözese.

