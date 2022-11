Altenmünster muss fast eine halbe Million Euro für Strom bezahlen

Plus Der Strom wird auch für die Gemeinde deutlich teurer. Im kommenden Jahr wird Altenmünster dafür rund 480.000 Euro bezahlen. Das sorgt für Frust im Gemeinderat.

Die Stromkosten für die Gemeinde Altenmünster steigen im kommenden Jahr auf mehr als das Zweieinhalbfache des bisherigen Betrags. Bisher fielen jährlich knapp 184.000 Euro an, 2023 werden es rund 477.000 Euro sein – eine Steigerung um rund 160 Prozent. Der Gemeinderat stimmte dem Vertrag mit dem Stromlieferanten Vattenfall zu.