Altenmünster stellt eine Party für die Jugend auf die Beine

Der Jugendrat in Altenmünster veranstaltet für alle 18-Jährigen eine Art Geburtstagsparty. Beim großen Bierpong-Turnier gewinnen am Ende aber „die Oldies“.

Ein buntes Rahmenprogramm stellte der Jugendrat Altenmünster auf die Beine, um beim Jungbürgerfest alle 33 Jugendlichen der Gemeinde, die im Vorjahr ihren 18. Geburtstag feierten, zu ehren. Nicht alle folgten der Einladung, weshalb die Vorsitzende Charlotte Kraus den verhaltenen Besuch bedauerte. „Obwohl wir uns viel Mühe bei den Vorbereitungen gaben und die Infos auf allen medialen Kanälen bereitstellten, hätten wir uns durchaus mehr Resonanz erwartet“, meinte sie.

Bürgermeister Florian Mair appellierte an die „frischen Erwachsenen“ den Kopf nicht in den Sand zu stecken. „Ihr habt tolle Chancen in der Zukunft, macht was daraus und bringt euch ein, egal ob im Verein, im Jugendrat oder auch im Gemeinderat“, ermunterte er sie. Die Anwesenden des 2004er Jahrganges durften sich über einen Kinogutschein aus den Händen des Bürgermeisters freuen.

Bierpong-Turnier bildet den Mittelpunkt des lauen Sommerabends

Die Organisatoren des Jugendrates hatten mit Unterstützung von Jan Markus vom Kreisjugendring und den Jugendbeauftragten Melanie Binswanger und Karin Berchtold für Verpflegung und Programm gesorgt. Eine Fotochallenge mit hippen Bildern aus der Fotobox sorgte für Spaß und Abwechslung. Flotte Musik, coole Getränke von der Cocktail Bar und leckere Pizza stillten Durst und Hunger. Das Bierpong-Turnier bildete den Mittelpunkt des lauen Sommerabends auf der Wiese am Bauhof. Als Sieger des „anspruchsvollen Sports“ setzte sich das Team „Die Oldies“ bestehend aus 2. Bürgermeister Klaus Kaifer und Gemeinderat Hubert Kraus gegen zwölf andere Teams durch.