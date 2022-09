Altenmünster

vor 17 Min.

Altenmünster stellt Kindergartenpersonal ein

Personal in Kitas ist händeringend gesucht. Altenmünster hat jetzt neue Kräfte eingestellt.

Plus Der Engpass ist überwunden. Altenmünster hat neue Fach- und Hilfskräfte für die Kinderbetreuung eingestellt. Die Gemeinde erhöht außerdem die Zuschüsse für die Jugendarbeit.

Von Helene Weinold Artikel anhören Shape

Junge Familien mit Kindern machen eine Gemeinde zukunftsfähig, und Altenmünster steht derzeit in dieser Hinsicht gut da. Wegen der großen Zahl an Kleinkindern musste im kürzlich eröffneten Erweiterungsbau des Kindergartens Altenmünster sogar eine zusätzliche Gruppe in Räumen im Untergeschoß eingerichtet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .