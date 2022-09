Altenmünster verbietet hohe Hecken und Mauern

Plus Damit das Dorf Dorf bleibt, erlässt der Gemeinderat für Altenmünster eine Satzung für Grundstückseinfriedungen: Spätestens bei zwei Metern Höhe ist Schluss.

Übermannshohe Mauern, Bretterwände, Kunststoffmatten und Gabionen rund um Grundstücke: Was auch andernorts regelmäßig für Diskussionen sorgt, soll es in Altenmünster künftig nicht mehr geben: Sie sind gemäß der neuen Satzung über Einfriedungen unzulässig, die der Gemeinderat einstimmig verabschiedet hat.