Biber läuft bei Altenmünster einem 19-Jährigen ins Auto

Einen nicht alltäglichen Wildunfall hat ein 19-Jähriger Samstagabend bei Altenmünster erlebt. Ihm lief ein Tier vors Auto, das sonst eher selten die Straße kreuzt.

Der junge Mann war gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße A20 zwischen Reutern und Unterschöneberg unterwegs, als ihm plötzlich ein Biber in den Wagen lief. Das Tier überlebte den Unfall nicht, und am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (thia)