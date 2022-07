Die neue Rappelkiste in Altenmünster ist komplett aus Holz

Altenmünster feiert die Einweihung des rund drei Millionen teuren Erweiterungsbaus der Rappelkiste. Ab Herbst können 180 Kinder betreut werden.

„Jeder Tag im Kindergarten ist für mich ein schöner Tag“: Mit dieser „Ode an den Kindergarten“ drückten die Kinder der Rappelkiste in Altenmünster ihre Freude über den Erweiterungsbau aus, der nach vierjähriger Planungs- und Bauzeit fertiggestellt ist. Seit dem Frühjahr haben bereits zwei Gruppen darin Platz gefunden und im Herbst kann eine dritte Gruppe in Räume im Keller einziehen. Bürgermeister Florian Mair lobte bei dem großen Fest, mit dem das Gebäude eingeweiht wurde, die vielen Vorzüge des rund drei Millionen teuren Baus.

So betonte der Bürgermeister stolz, dass der Kindergarten bis auf Keller und Treppenhaus aus Holz besteht: „Nicht nur in Form einer Wandverkleidung – nein, durch und durch aus Holz“, sagte er. Insgesamt habe die ausführende Firma aus Südtirol rund 260 Kubikmeter Massivholz verarbeitet. Dabei seien Emissionen von ungefähr 520 Tonnen Kohlendioxid eingespart worden, was mehr als 4000 Flügen zwischen München und Berlin entspreche.

Das Wichtigste im neuen Haus sind die Kinder

Pfarrer Thomas Pfefferer segnete den Erweiterungsbau und betete für das Wohlergehen der Kinder und ihrer Erzieherinnen und Erzieher. Während Eltern Fürbitten vortrugen, setzten Kinder aus Ziegelsteinen mit den Namen ihrer Gruppen ein Haus mit rotem Tonkarton-Dach zusammen, auf das Kindergartenleiterin Doris Bunk-Erdner in ihrer Ansprache Bezug nahm: „Das stabile Fundament steht als Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit", sagte sie. Die festen Wände würden einen Rahmen für diese Arbeit schaffen. "Und das schützende Dach symbolisiert unseren Träger, die Gemeinde Altenmünster.“ Das Wichtigste im neuen Haus seien aber die Kinder, „die wie große Fenster das Innere unseres Neubaus zum Leuchten bringen“. Sie wünschte sich, „dass die Kinder gern in dieses neue Gebäude gehen, es als einen Ort erleben, an dem sie sich geborgen, sicher und wertgeschätzt fühlen, sodass sie sich später gern an ihre Kita-Zeit in der Rappelkiste erinnern“.

Notwendig geworden war der Neubau wegen der ständig wachsenden Nachfrage nach Kindergartenplätzen. „In Altenmünster geht der Trend zum Drittkind“, sagte Bürgermeister Florian Mair in seiner Festansprache: „Dies ist eine großartige Entwicklung, auf die es als Gemeinde durch die Schaffung ausreichender und guter Betreuungsmöglichkeiten zu reagieren gilt.“ Jahrelang hatte die Gemeinde Kindergartengruppen in die Schule und ins Pfarrheim auslagern müssen. Deshalb liefen die Planungen für den Erweiterungsbau im Jahr 2018 an. Im August 2019 fiel die Entscheidung für den Holzbau nach dem Entwurf des Architekturbüros Axmann + Weiß, im Herbst 2020 wurde mit dem Bau begonnen.

Unterstützt von Kindergartenleiterin Doris Bunk-Erdner errichteten die Kinder ein festes Haus. Foto: Helene Weinold

Im Herbst werden zusätzliche Plätze gebraucht

Derzeit sind im Kindergarten Rappelkiste und in der gegenüberliegenden Kinderkrippe vier Kindergartengruppen, drei Krippengruppen und eine Mischgruppe untergebracht. Weil im Herbst zusätzliche Plätze gebraucht werden, hat der Gemeinderat vor Kurzem beschlossen, im Keller des ursprünglich auf zwei Gruppen ausgelegten Neubaus eine weitere Gruppe einzurichten, sodass ab September in Altenmünster insgesamt neun Gruppen mit knapp 180 Kindern betreut werden. Für diese Aufgabe sucht die Gemeinde Altenmünster noch Personal. Bürgermeister Mair ermutigt Interessentinnen und Interessenten: „Wir freuen uns über jede Bewerbung für unser tolles Team.“

