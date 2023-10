Ein Kreuz am höchsten Punkt zwischen Violau und Unterschöneberg

Plus Das neue Kreuz ist ein Ersatz für seinen fast hundert Jahre alten Vorgänger, der an der Straßenböschung ein eher tristes Dasein fristete. Weshalb es ursprünglich aufgestellt wurde.

Ein neues Feldkreuz lädt am höchsten Punkt des Geh- und Radweges zwischen Violau und Unterschöneberg zum Innehalten ein. Die klare, moderne Konstruktion aus Eichenholz und Metall ohne Christusfigur ist ein Werk des Unterschönebergers Peter Kempter und ersetzt ein fast hundert Jahre altes Kreuz aus Beton, das an der Straßenböschung „ein eher tristes Dasein fristete“, wie Bürgermeister Florian Mair bei der Einweihung des neuen Kreuzes sagte.

Das alte Feldkreuz wurde im Jahr 1925 von der damaligen Gemeinde Unterschöneberg gestiftet und aufgestellt. Damals war dort freilich noch keine asphaltierte Straße, sondern lediglich ein Weg, der Unterschöneberg mit Violau verband. Insofern konnten die oftmals zu Fuß gehenden Menschen am Kreuz Halt machen.“ Heute hingegen sei am Rand der Fahrbahn kein schöner Platz mehr zum Verweilen. Zudem sei der Beton inzwischen sehr porös und das Kreuz daher nicht mehr standfest.