Elfjähriger stürzt in Altenmünster mit dem Fahrrad

Bei einem Lenkmanöver verkantet sich plötzlich das Vorderrad. Bei dem Sturz wird der Bub leicht verletzt und muss ins Krankenhaus.

Ein Kind hat sich in Altenmünster bei einem Sturz mit dem Fahrrad leicht verletzt und musste ins Krankenhaus Wertingen eingeliefert werden. Der Elfjährige war am Sonntag um 15.50 Uhr auf der Eppishofer Straße in westliche Richtung unterwegs.

Die Elfjährige stürzte in Altenmünster vom Rad

Bei einem Lenkmanöver verdrehte laut Polizei das Vorderrad, wodurch der Junge ohne Fremdbeteiligung stürzte. Dabei zog er sich leichte Prellungen und Schürfwunden zu. Die Eltern konnten zeitnah verständigt werden. (thia)