Altenmünster

vor 20 Min.

Erfolgreiches Jahr für die Bücherei in Altenmünster

Mit mehr als 25.000 Entleihungen erreichten die Ausleihzahlen der Bücherei in Altenmünster im vergangenen Jahr einen Höchststand.

Von Helene Weinold

Die Bibliothek in den neuen Räumen wird gut genutzt, doch es gibt ein kleines Defizit. Mehr als 1900 Stunden ehrenamtliche Arbeit fließen in die Einrichtung in Altenmünster.

Die Bücherei „Der Bücherwurm“ blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück – das erste in den neuen Räumen im Pfarrheim St. Vitus Altenmünster „ohne Sonderaufwände für den Umzug“, wie Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat sagte. „Ende 2022 war das Konto noch stark strapaziert“, berichtete er. So sei zum Beispiel die Theke für den Eingangsbereich kurz vor Jahresende geliefert und berechnet worden. Mehr als 25.000 Entleihungen bei der Bücherei in Altenmünster Im Jahr 2023 hingegen schließt die Bücherei mit einem minimalen Defizit von rund 230 Euro ab, das aus den Mahngebühren in Höhe von 1265 Euro gedeckt werden kann, sodass kein Ausgleich durch Kirchenstiftung und Gemeinde notwendig ist. Der Gemeinderat stimmte dem Jahresabschluss der Bücherei einstimmig zu. Mit mehr als 25.000 Entleihungen erreichten die Ausleihzahlen der Bücherei im vergangenen Jahr einen Höchststand seit Bestehen der Einrichtung. Insgesamt umfasst der Bestand zurzeit 13 655 Medien. Ein Team von 39 Mitarbeitenden unter der Leitung von Susanne Abt hat im vergangenen Jahr über 1900 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet – neben 750 Stunden in den üblichen Öffnungszeiten zusätzlich für die Schülerbücherei, für Bucheinkauf und Bestandspflege, Organisation und Veranstaltungen. Mehr Infos zur Bücherei gibt es im Internet unter www.buecherwurm-altenmuenster.de.

Themen folgen