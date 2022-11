Gewerbesteuer: Gute Nachricht für Unternehmen in Altenmünster

Plus In Altenmünster ging es bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats um die Gewerbesteuer. Unternehmer dürften sich über die Entscheidung der Gemeinde freuen.

Die Unternehmen in der Gemeinde Altenmünster müssen in nächster Zeit keine höhere Gewerbesteuer zahlen. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den erst vor einigen Jahren auf 330 Prozent gesenkten Hebesatz nicht anzuheben, und folgte damit der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses.