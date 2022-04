In Altenmünster nimmt die Mobilität kräftig Fahrt auf

Gemeinde und Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster informieren die Bürgerinnen und Bürger vom Lastenrad bis zum Carsharing.

Auch im Augsburger Land hat die Saison für Fahrradfahrer längst begonnen. Doch ist ein Lastenrad die passende Alternative zum Auto oder wäre vielleicht Carsharing interessanter? Eine gute Möglichkeit, sich zum Thema „Mobilität“ beraten zu lassen, gab es nun erstmals in Altenmünster. Zum ersten Mal haben die Gemeinde und das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster einen Tag der Mobilität im Rahmen des Zusam-Märktle organisiert. Doch aus einem ganz bestimmten Grund waren die Veranstalter ein wenig enttäuscht.

An einem sonnigen Tag wäre der Platz um das Rathaus herum sicherlich kein schlechter Ort gewesen, um etwas Werbung für die Elektromobilität zu machen. Aber das nasskalte Wetter lockte am Samstag nicht allzu viele Menschen, um bei der Musik und dem kulinarischen Angebot des Musikvereins Altenmünster zu verweilen. Doch wie schaut es konkret aus? Wollen die Leute künftig tatsächlich lieber mit dem Lastenrad zum Einkaufen fahren oder damit ihr Kind in den Kindergarten transportieren? „Warum nicht?“ sagte ein Ehepaar. Beide könnten sich es durchaus vorstellen, ihre Einkäufe mit dem Rad zu erledigen. Dass es gar nicht mal so schwierig zu lenken sei, davon ließ sich ein Interessent überzeugen. Angespornt von Susanne Abt, eine der Initiatorinnen des Zusam-Märktle, die das Rad zum Probefahren angeboten hat, drehte er eine flotte Runde und war sichtlich begeistert. Häufig gestellte Fragen nach Zuladung, Reichweite und Bequemlichkeit wurden anschließend gerne beantwortet.

Viele wollen ihr Auto nicht teilen oder mit fremden Autos fahren

Für andere wiederum kommt dieses Cargo-Bike nicht infrage und sie bleiben skeptisch. „Es ist einfach umständlich. Und bei Regen macht es wenig Spaß.“ Zu teuer und zu schwer, um es an einem sicheren Ort abzustellen, waren die weiteren Argumente. Und wie sieht es beim Autoteilen, dem Carsharing, aus? Trotz der vielen Vorteile wollen viele Bürgerinnen und Bürger ihr Auto nicht teilen oder mit fremden Autos fahren. „Warum auch, wenn ich mein Auto vor der Haustür oder in der Garage stehen habe. Ich bleibe lieber bei meiner gewohnten Unabhängigkeit“, hieß es immer wieder.

Auch die „bring2-App“ scheint noch nicht allen Bürgerinnen und Bürgern bekannt zu sein. Sie bietet eine unabhängige Einkaufsplanung. „Wenn jemand beispielsweise in Emersacker was hätte, was jemand in Altenmünster bräuchte und es ist ohnehin eine Fahrt geplant, könnte er es damit bringen lassen“, erklärte Simone Hummel. Die Idee dazu stammt aus einer Privatinitiative. Mehr verspricht dann doch der Bus on Demand, der nur auf Anfrage kommt. „Wenn alles nach Plan läuft, soll ab Dezember mit dem AktiVVo-Bus der Nahverkehr im Holzwinkel, im Zusamtal und Rothtal deutlich verbessert werden“, so Simone Hummel vom Entwicklungsforum.

Geplant ist ein „9-Sitzer“ mit Standort am Rathaus

Schneller hingegen soll es mit dem „Mikar“ gehen, sagte Bürgermeister Florian Mair. Dieser gemeinschaftlich genutzte Wagen soll bereits in ca. zwei Monaten in Betrieb gehen. Noch befinde er sich in der Konzeptphase. Geplant ist ein „9-Sitzer“ mit Standort am Rathaus, der den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Vereinen, Familien und Firmen eine ökologisch sinnvolle und flexible Ergänzung zum eigenen Fahrzeug und zum öffentlichen Nahverkehr bietet, erklärte der Bürgermeister, idealerweise für Kindergeburtstage oder Familienfeiern. „Das Fahrzeug ist europaweit zugelassen. Man könnte damit sogar in den Urlaub fahren.“

Tobias Miller aus Unterschöneberg hatte am Morgen bereits gut zu tun. Bei ihm gab's einen kostenlosen Fahrrad-Check. Und den hatten viele genutzt und waren trotz des kalten Wetters mit dem Rad gekommen. Darüber hinaus gab es hilfreiche Informationen rund ums Fahrrad. Und Spaß hatten vor allem die Kinder beim Fahrradparcours.