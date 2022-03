In Hennhofen entsteht ein Krematorium

Die steigende Zahl an Urnenbestattungen zieht auch den Bedarf an Krematorien nach sich. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich ein Unternehmer mit dem Wunsch an die Gemeinde Altenmünster gewandt, in Gewerbegebiet in Hennhofen eine solche Anlage errichten zu dürfen. Doch das ist in einem Gewerbegebiet nicht vorgesehen. Deshalb musste nun der Gemeinderat aktiv werden und den Flächennutzungsplan ändern. So ändert sich die Nachfrage bei Bestattungen.

Bisher haben sich in dem Gewerbegebiet im Ortsteil Hennhofen zwei Firmen aus der Baubranche niedergelassen, ein Krematorium entspricht nicht dem Nutzungscharakter. Allein in einem Sondergebiet mit Zweckbestimmung Krematorium ist das möglich. Infolge der Marktentwicklung sowie der Liberalisierung der Bestattungsbranche, die seit Ende der 1990er Jahre den Betrieb von privaten Krematorien in unterschiedlichsten Unternehmensformen ermöglicht, steigt die Projektierung und Errichtung privat betriebener Krematorien.

Der Vorgang ist hoch technisch und gleichzeitig pietätvoll

Neu ist in diesen Anlagen, in einem ansprechenden Ambiente einen hochkomplexen technischen Vorgang so ansprechend und würdevoll wie möglich durchzuführen. Dies findet in der Gesellschaft hohe Anerkennung. Lag die Einäscherungsquote um 1960 bundesweit unter 20 Prozent, so liegt sie heute im gesamten Bundesgebiet bei über 70 Prozent. Diese Zahlen gelten in etwa auch für Bayern. Marktstudien aller führenden Verbände sagen voraus, dass sich in den nächsten zehn Jahren die Einäscherungsquote bei über 80 Prozent einpendeln wird. Durch die Errichtung weiterer neuer High-Tech-Krematorien wird dem Trend zu einer ökologisch einwandfreien Bestattungskultur in den Regionen entsprochen.

Um das Projekt optisch möglichst gut abzutrennen, ist es beabsichtigt, das Grundstück zu allen Grundstücksseiten einzugrünen. Zudem wurde festgesetzt, dass die Räumlichkeiten für Bestattung und Trauer abgewandt von den Gewerbeflächen zu orientieren sind. Mit den Festsetzungen einer zusätzlichen Eingrünung sowie der Orientierung der Räumlichkeiten kann, trotz der Lage des Standorts im bisherigen Gewerbegebiet, dem mit dem Bestattungsvorgang einhergehenden Pietätsanspruch Rechnung getragen werden. Unbedenklich ist auch der Immissionsschutz, Krematorien der heutigen Zeit haben keinen Kamin mehr, Geruchsbelästigungen sind aufgrund der hohen Nachverbrennungstemperatur von mindestens 850° C ausgeschlossen.

Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden bleibt

Bewährt hat sich in der Vergangenheit die interkommunale Zusammenarbeit im Verein Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster. Seit dem Jahr 2014 arbeiten die Holzwinkelgemeinden und Altenmünster erfolgreich zusammen. Viele Vorhaben und Projekte können gemeinsam und unter Nutzung von Synergieeffekten deutlich effizienter durchgeführt werden, als dies den einzelnen Gemeinden alleine möglich wäre. Diese Zusammenarbeit wird nun nach einer Neuaufstellung für weitere sieben Jahre und einer Verlängerungsoption von fünf Jahren neu vereinbart.

Lesen Sie dazu auch

Der Pavillon am Startpunkt des Wanderwegenetzes Rund um Eppishofen entstand mit Unterstützung des Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster. Foto: Josef Thiergärtner

Ähnlich verhält es sich mit dem Leader-Förderprogramm. Hier arbeiten die Kommunen im Westen Augsburgs im Rahmen der Real West eng zusammen. So wurden in der Vergangenheit knapp 20 Projekte mit einem Volumen von 1,6 Millionen Euro Fördergeldern bewilligt. Hierunter fallen beispielsweise der Ausbau des E-Bike-Ladestationen-Netzwerks oder das Qualitätsmanagement für Rad- und Wanderwege im Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Die Gemeinde Altenmünster bleibt für die künftige Förderphase von fünf Jahren weiterhin Mitglied in diesem kommunalen Verbund. Der Beitrag soll in diesem Zeitraum auf 1,50 Euro je Einwohner ermäßigt werden, für das Jahr 2019 betrug der Anteil für die Gemeinde noch 7264 Euro.