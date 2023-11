Infos und Kartoffel-Raritäten auf dem Zusam-Märktle

Auf dem Zusam-Märktle in Altenmünster gibt es jedes Mal Besonderes zu entdecken. Auch Kartoffeln können außergewöhnlich sein.

Sie heißen Sieglinde, Irmgard, Regina, Laura oder Alexandra. Nein, hier geht es nicht um ein Dating-Portal, sondern um Kartoffeln, die der „Kartoffelpapst“ Christian Müller vom Raritätenhof aus Aletshofen aufs Zusam-Märktle nach Altenmünster mitgebracht hat. Genauer gesagt, 15 gängige Sorten für den Verkauf, 50 hat er ausgestellt, 250 Sorten sind in seinem Hofladen im Unterallgäu zu finden. Ob er sie auch alle noch unterscheiden kann? „Oh nein“, sagt er und lacht. „Aber ich kenne meine Pappenheimer.“ Nach wie vor ist er begeistert von der „Irmgard“, die er schon seit seiner Kindheit kennt. Die Sorte Dakus mag er weniger vom Geschmack, aber die Rottöne gefallen ihm. Exoten, wie die Russet Burbank (Herkunft Amerika), Cusoi (Peru) oder Sarpo Una (Schottland) gibt es bei ihm natürlich auch. Manche Knolle sieht von außen nicht sehr ansprechend aus, wie die Ballwitzer Rotwalze. Sie ist aber eine sehr alte und seltene, regelrecht erlesene Sorte.

Die Kartoffel zählt zu den gesunden Gemüsearten. Sie liefert wichtige Nährstoffe bei Herz-Gefäß-Krankheiten, ist gut für eine gesunde Durchblutung und verbessert die Blutzuckerwerte. Hingegen sind Kartoffelchips und Pommes nur bedingt gesund. Grund dafür ist die Herstellungsweise mit üblicherweise viel Fett, die zu einer Gewichtszunahme führen kann. Und trotzdem sind sie sehr beliebt.

Warum ein Kartoffelbrei mit mehligen Kartoffeln gelingt

Die Hausfrau und der Hausmann wissen es längst: Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel. Festkochende Kartoffeln eignen sich für Bratkartoffeln, Rösti, Chips und Salat, bei denen dünne, schnittfeste Scheiben benötigt werden. Mehlig kochende Kartoffeln hingegen verwendet man für Kartoffelbrei oder Grillkartoffeln, also wenn die Kartoffel zerfallen soll. Für Gnocchi etwa eignen sich nur Lagerkartoffeln, keine „neuen“, weil sie zu viel Feuchtigkeit enthalten. Wer macht aber sich schon die Arbeit, einen Kartoffelbrei selbst herzustellen? Außerdem sind hierzulande Nudeln und Spätzle beliebt. „Nudelschwaben“, sagt Christian Müller, „nennt man hier die Leute.“

Zusam-Märktle Der Kartoffelpapst Christian Müller weiß alles über die Knolle. Auch unbekannte Sorten werden von ihm ausführlich erklärt. Foto: Michaela Kr�mer

Die Preise sind auch für die geliebte Knolle in den vergangenen Monaten gestiegen. Das hat viele Gründe. Zum einen ist da die allgemeine Inflation seit dem Beginn des Ukrainekriegs, die auch die Vorleistung beim Kartoffelanbau für die Landwirte teurer machen. Zudem hatten die Bauern in diesem Jahr mit den niederschlägen im Frühjahr zu kämpfen, die erst eine späte Aussaat möglich machten und auch die Ernte beeinflussten. Üblicherweise sind die Kartoffelpreisse im Frühsommer zu Beginn der neuen Ernte am höchsten, wenn das Angebot noch nicht groß ist. Im Laufe der folgenden Monate sinken sie zumeist wieder.

Landkreis Augsburg ist vor allem Ackerland für Getreide

Der Landkreis Augsburg ist statistisch im bayernweiten Vergleich immer noch überdurchschnittlich landwirtschaftlich geprägt. So informiert das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, dass im Jahr 2022 von den 1459 dort ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben 644 (das sind 44 Prozent) im Haupterwerb bewirtschaftet wurden. Allerdings ist der Landkreis nicht wirklich ein Kartoffel-Gebiet. Im Jahr 2021 wurden im Landkreis und in der Stadt Augsburg 55.254 Hektar landwirtschaftlich genutzt. Mit rund 73 Prozent überwog die Nutzung als Ackerland. Die wichtigsten Früchte im Getreidebau sind der Winterweizen mit über 9.900 Hektar und die Wintergerste mit mehr als 4.500 Hektar. Mais wurde auf 22 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche angebaut. Die Ausdehnung des Maisanbaues sei im Wesentlichen durch die gestiegene Anzahl von Biogasanlagen zu erklären, so die Behörde. Bei den Hackfrüchten im Marktfruchtbau seien Zuckerrüben und Kartoffeln von größerer Bedeutung.

Am Zusam-Märktle in Altenmünster kann sich Christian Müller über den Verkauf nicht beklagen. Seine Kartoffeln gehen weg wie warme Semmeln. „Salatkartoffeln sind immer noch der Renner. Aber auch bei mehligen Sorten ist die Nachfrage größer geworden, selbst bei jüngeren Menschen“, sagt er. „Bei den Exoten sind die Leute dann schon eher skeptisch.“