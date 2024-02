Altenmünster

17:50 Uhr

Nachbarschaftshilfe in Altenmünster unterstützt künftig auch Jüngere

Einkaufen, Gassi gehen, Hilfe im Garten: Das Team der Nachbarschaftshilfe in Altenmünster bietet Unterstützung an.

Plus Bislang galt das Angebot der Nachbarschaftshilfe in Altenmünster nur für über 60-Jährige. Das ändert sich jetzt. Helferinnen und Helfer sind dringend gesucht.

Besuchs- und Fahrdienste, Hilfe in Haus und Garten oder auch einfach mal ein Gespräch: Die Aufgaben für die Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe in Altenmünster sind vielfältig und werden dringend gebraucht. Bisher war diese Unterstützung durch das Team von „Hand in Hand“ auf Menschen über sechzig Jahren beschränkt. „Aber immer wieder kommen Anfragen auch von Familien oder von Jüngeren, die beispielsweise durch eine längere Krankheit aus der Bahn geworfen werden“, berichtete Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat.

Hilfsangebot für alle Menschen in Altenmünster

Da die bisherige Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe bei der Gemeinde, Petra Wiedemann, ihre Aufgaben aus persönlichen Gründen zum Ende des Monats abgibt, sei der Zeitpunkt günstig, die Richtlinien allgemein dem veränderten Bedarf anzupassen, meinte Mair. Der Gemeinderat schloss sich einstimmig seinem Vorschlag an, das Hilfsangebot auf alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde auszuweiten, die in ihrer Alltagskompetenz oder selbstständigen Lebensführung eingeschränkt oder aufgrund besonderer persönlicher Umstände auf Unterstützung angewiesen sind. Auf diese Weise sollen Versorgungslücken gemeinsam mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden geschlossen und bei Bedarf pflegende Angehörige entlastet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen