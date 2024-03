Sportverein zeigt das Theaterstück "Schlitz im Kleid"

Ab sofort gibt es Karten für die Theateraufführungen im März und April im Bürgerhaus in Baiershofen. Gezeigt wird eine Komödie.

Der Sportverein Grün-Weiß-Baiershofen präsentiert in diesem Jahr das lustige Theaterstück „Schlitz im Kleid“ unter der Spielleitung von Stefan Mayr. Mit dabei sind eine gierige Verlobte, eine überhebliche Konkurrentin, eine karrieregeile Journalistin und eine coole Haushaltshilfe, genauso wie ein gutmütiger Tropf, ein trotteliger Sohn und ein lässiger Sohn, ein prolliger Schlosser und ein weiblicher Drache. Man darf also gespannt sein.

Gespielt wird an folgenden Terminen im Bürgerhaus in Baiershofen: Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März. Am Samstag, 30. März, findet die Kinder- und Seniorenvorstellung statt, die um 14 Uhr beginnt. Ostersonntag, 31. März, Ostermontag 1. April, und Freitag, 5. April, beginnen die Aufführungen jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Familie Hofmeier unter Telefon 08295/ 607 oder per E-Mail an theater-svb.@freenet.de.