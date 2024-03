Störche in Altenmünster richten sich erneut auf dem Strommast ein

Störche haben ihren eigenen Kopf. Das haben die beiden Exemplare in Altenmünster jetzt bewiesen.

Erfolgreich hat das Storchenpaar in Altenmünster sein Nest in kurzer Zeit wieder aufgebaut. Kurz nachdem sie ihr angetrautes „Heim“ in der Ortsmitte nach dem Winter bezogen hatten, montierte der Stromversorger den Bau wieer ab. Die Bewohner des Horstes waren aber offenbar nicht in die Überlegungen mit einbezogen worden. Die fleißigen Vögel ließen sich nicht beirren und bauten in Rekordzeit das Nest an ihrem Standort wieder auf. Nicht nur die Einwohnerzahl in Altenmünster wächst also stetig, auch den Störchen gefällt es offenbar ganz gut in der Zusamtalgemeinde. Um den vielen Fragen aus der Bevölkerung vorzubeugen, informierte Bürgermeister Florian Mair bei der Bürgerversammlung, dass dieser Abbau nicht in die Verantwortung der Gemeinde falle, sondern die alleinige Angelegenheit des Stromversorgers sei.