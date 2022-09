Altenmünster

Transporterfahrer übersieht geparktes Auto in Altenmünster

Nicht aufgepasst hat der Fahrer eines Kleintransporters am Dienstag in Altenmünster.

Der 32-jährige Fahrer eines Kleintransporters will in Altenmünster rückwärts aus einer Einfahrt in der Gartenstraße fahren. Das Auto hinter ihm bemerkt er nicht.

Nicht aufgepasst hat der Fahrer eines Kleintransporters am Dienstag in Altenmünster. Der 32-Jährige wollte um 8.30 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt in der Gartenstraße fahren. Dabei übersah er laut Polizei den geparkten Wagen einer 30-Jährigen Frau, der direkt hinter seinem Fahrzeug stand. Er stieß mit seiner Ladekante gegen die Motorhaube des geparkten Fahrzeuges und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (thia)

