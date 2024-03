"Urmel aus dem Eis" sorgt für Begeisterung in Hennhofen

Die Freiwillige Feuerwehr Hennhofen hat beim diesjährigen Kindertheater das Urmel auf die Bühne geholt. Viel Applaus für die Theatergruppe Fritz und Freunde.

Die Freiwillige Feuerwehr Hennhofen hat für das diesjährige Kindertheater das Stück „Urmel aus dem Eis“ auf die Bühne geholt. Die Gruppe Theater Fritz und Freunde setzte die Geschichte gekonnt in Szene. Mit der einfachen, jedoch wirkungsvollen Theaterkulisse wurde das Publikum auf die Insel Titiwu in die Südsee mitgenommen, wo die Tiersprachschule des Professors Tibatong lag. Watschelnd betrat Ping Pinguin die Bühne, wo sein Freund Wawa der Waran ihm seine neue Muschel zeigte. Das Schwein Wutz sorgte stets für Ordnung und Sauberkeit. Als plötzlich ein großer Eisberg, in dem ein Ei eingefroren war, an den Strand angespült wurde, war die Aufregung groß. Aus dem Ei schlüpfte: Das Urmel. Der böse König Pumponell tauchte auf, der Jagd auf das Urmel machte. Dank dem Einsatz aller Tiere, dem Professor und der örtlichen Feuerwehr fand die Geschichte ein Happy End. Immer wieder wechselten die drei Schauspieler professionell in die verschiedenen Rollen. Mit ihren fantasievollen Kostümen, lustigen Gesten und den jeweiligen Sprachfehlern der Tiere begeisterten sie die kleinen und großen Zuschauer. Als Dank gab es zum Schluss einen lang anhaltenden Applaus für die tolle Vorstellung. (AZ)