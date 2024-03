Warum der Geh- und Radweg bei Altenmünster nachts dunkel bleibt

Plus Auf dem Weg zwischen Altenmünster und Hennhofen bleibt nachts das Licht aus. Weshalb das so ist, wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung besprochen.

Der Geh- und Radweg zwischen Altenmünster und Hennhofen parallel zur Staatsstraße 2027 wird auch künftig nachts nicht beleuchtet. Warum? Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gesprochen.

Angesichts einer Frequenz von durchschnittlich 34 Fußgängern und knapp 30 Radfahrern pro Tag hielt der Gemeinderat Altenmünster die Investition von 70.000 Euro nicht für gerechtfertigt und entschied sich gegen die Beleuchtung des Weges. Der Wunsch danach war auf einer Bürgerversammlung im Jahr 2023 geäußert worden. Im November hatte sich der Gemeinderat mit dem Thema befasst und beschlossen, vor einer Entscheidung festzustellen, wie stark der Weg überhaupt genutzt wird.