Wie schnell wird in Altenmünster gefahren? Statistik bringt Klarheit

Plus Insgesamt wurden in Altenmünster im vergangenen Jahr 7344 Fahrzeuge kontrolliert. Wie viele davon waren zu schnell? Eine neue Statistik gibt Aufschluss darüber.

Wird in Altenmünster gerast? Ohne Kontrollen gibt es auf diese Frage keine echte Antwort. Nun wurde im Gemeinderat aber Zahlen präsentiert, die Aufschluss geben. Denn seit zwei Jahren ist die Gemeinde Mitglied der kommunalen Verkehrsüberwachung. Bürgermeister Florian Mair konnte nun dem Gemeinderat die Statistik des Jahres 2023 vorstellen.

Die Ergebnisse der Verkehrsüberwachung in Altenmünster

„Gegenüber dem Vorjahr hat sich nicht viel verändert“, erwähnte er. Insgesamt wurden 7344 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 133 gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit verstießen und davon wiederum 91 diese lediglich um sechs bis zehn Km/h überschritten. Für diese Verstöße wurden Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 4650 Euro verhängt. Bei der Parkraumüberwachung gab es insgesamt 49 Beanstandungen, bei diesen sich die Verwarnungsgelder auf 1600 Euro beliefen. Aus diesen Werten ergibt sich eine Beanstandungsquote, also dem Anteil an Verstößen an den kontrollierten Fahrzeugen, von 2,08 Prozent (im Vorjahr 2,36).

