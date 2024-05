Baiershofen

18:42 Uhr

Bühne frei für die Maiwichtel in Baiershofen

Plus „Das ganze Dorf ein Theater“ lautet diesmal das Motto des aufwendigen Freinachtscherzes in Baiershofen. Mehr als 40 Schilder und Installationen zieren den Ort.

Von Helene Weinold

Autos, die im Schritttempo durchs Dorf fahren, Menschen, die mit einer Handvoll DIN-A4-Blätter in der einen und dem Smartphone in der anderen Hand durchs Dorf streifen und immer wieder Gartenzäune fotografieren: Das ist alle Jahre im Mai ein vertrautes Bild in Baiershofen, denn seit mehr als einem Jahrzehnt treiben in der Freinacht die Maiwichtel ihr Unwesen. Statt Rasierschaum auf Straßenschilder zu sprühen und Autos mit Toilettenpapier einzuwickeln, lassen sie sich aber traditionell etwas ganz Besonderes einfallen, um ihre Mitbürger ein wenig auf die Schippe zu nehmen.

Das Thema für die Maischerze in Baiershofen steht schon lange fest

Schon Anfang des Jahres wird ein Thema festgelegt, zu dem die Maiwichtel Tafeln mit beziehungsreichen Texten gestalten, die sie in der Nacht zum 1. Mai an Zäunen anbringen oder im Boden verankern. Zusätzlich gibt es stets einige Installationen auf dem Dorfanger. Mal wurde Baiershofen zum gallischen Dorf von Asterix und Obelix, mal zum Eurovisionsort oder zu einem Zentrum für Film und Fernsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

