Altenheim und Wohnungen: Augsburger Stiftung baut in Biberbach ganz groß

Wenn ein paar Fläschchen auf Eis gelegen wären, hätten im Biberbacher Marktgemeinderat am Dienstagabend vermutlich die Korken geknallt. Denn auf einmal scheinen viele Wünsche möglich: Das von vielen Bürgern geforderte Seniorenheim mit Tagespflege, Wohnungen mit Betreuung und ohne, die dringend nötige neue Kita. Das alles und noch viel mehr könnte auf einer 27.000 Quadratmeter großen Wiese an der St.-Magdalena-Straße zentrumsnah entstehen. Diesen Knaller präsentierte der ehemalige Gemeinderat Johann Ertl dem völlig überraschten Gremium.