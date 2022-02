Anwohner leert in Markt heiße Asche in die Biotonne

Eine Biomülltonne in Markt beginnt plötzlich zu brennen. Der Anwohner hat zuvor heiße Asche in den Behälter entleert.

Heiße Asche hat am Samstag im Schwedenweg in Markt eine Mülltonne in Brand gesetzt. Ein Anwohner hatte gegen 18.50 Uhr die noch glühenden Rückstände in die Biotonne gefüllt.

Durch die Glut entzündete sich der Inhalt der Tonne und fing an, zu brennen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen jedoch schnell löschen. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. (thia)