Biberbachs großes Sozialprojekt: Das erwarten die Partner voneinander

Plus Die Augsburger Stiftung "Herz zeigen" will in Biberbach ein "soziales Gewerbegebiet" verwirklichen. Was ist das? Was erhofft sich Bürgermeister Wolfgang Jarasch?

Von Sonja Diller

Der Biberbacher Bürgermeister Wolfgang Jarasch fühlt sich gerade, als hätte er mit seiner Gemeinde richtig dicke im Lotto gewonnen. Ein Sozialprojekt wollen die Augsburger Stiftung "Herz zeigen" und die AWO Augsburg in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde in Biberbach verwirklichen. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates waren die Pläne erstmals öffentlich gemacht worden und hatten für Verblüffung und Freude gesorgt. Pflege, Wohnen, Kinderbetreuung, vorstellbar sei vieles, hatten der Vorstand des Stiftungskuratoriums Christian Dierig und AWO Geschäftsführer Werner Weishaupt in Aussicht gestellt. Weishaupt ist auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Stiftungsvorstands, der die laufenden Geschäfte der Stiftung führt.

