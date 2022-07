Biberbach

Zu teuer: Anwohner wollen nun doch keinen Erdgasanschluss mehr

Aus dem Vertrag zum Anschluss an die Erdgasleitung will Kornelia Wagner (links) aussteigen; für Nachbarin Ulrike Wagner ist das Angebot der erneuerbaren Energie aus der Nachbarschaft die sinnvollere Lösung.

Plus Vor einem Jahr hui, heute pfui: ein Anschluss ans Gasnetz. In der Biberbacher Zollsiedlung rücken aufgrund alter Verträge die Bagger an. Anwohner fragen: Was soll das?

Von Sonja Diller

Erdgas oder doch lieber Nahwärme? Im Biberbacher Ortsteil Zollsiedlung trifft die langfristige Planung von Energieversorgung aktuell auf kurzfristige weltpolitische Veränderungen und ein neues Angebot vor der eigenen Haustüre. Zahlreiche Bewohner der Zollsiedlung hatten sich im vergangenen Jahr dafür entschieden, einen Gasanschluss für ihr Haus zu beantragen. Zusätzliches "Zuckerle" war die gleichzeitige Verlegung von Leerrohren für eine spätere Versorgung mit dem schnellen Internetanschluss via Glasfaser. Die Verträge wurden geschlossen, dann änderten sich die Umstände dramatisch.

