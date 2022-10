Blankenburg

Kulturwirtschaft in Blankenburg streicht die Winterpause

Agnes Lörinczi Reinerne ist das Beste, was Peter Großhauser, dem Chef der Walden-Kulturwirtschaft in Blankenburg, heuer passiert ist – oder eigentlich seinen Gästen. Denn Agnes schmeißt die Küche im Walden.

Plus Seit mehr als einem Jahr gibt es nun das Walden in Blankenburg. Im Konzept der Wirtschaft spielt die Köchin eine wichtige Rolle.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Im Juli 2021 leuchtete das rote W über der Eingangstür zur Walden-Kulturwirtschaft, die viele noch als Waldcafé in Blankenburg kennen, erstmals auf. Peter Großhauser, der ursprünglich aus Donauwörth stammt und den das Leben nach München und Berlin gebracht und nun im vergangenen Jahr nach Blankenburg verschlagen hatte, wollte in der Abgeschiedenheit von Blankenburg eine Kulturwirtschaft auf die Beine stellen. Das ist vergangenes Jahr gut geglückt. Der Grund dafür hat laut Großhauser, der sich in diesem Jahr keine Winter-Auszeit gönnt, einen Namen: Agnes.

