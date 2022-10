Diese Spürnase aus Meitingen darf zur Weltmeisterschaft

Gerhard Klügl aus Meitingen ist mächtig stolz auf seine Rottweiler-Hündin Holly. Denn die hat oft den richtigen Riecher.

Große Ehre für den Vorsitzenden der Bezirksgruppe (BG) Meitingen, Gerhard Klügl, und seine siebenjährige Rottweiler Hündin Holly: Der Rottweiler-Züchter wurde mit seiner Hündin zur Weltmeisterschaft für diese Hunderasse von Montag, 17. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, nach Aniche (Frankreich) eingeladen.

Hündin aus Meitingen ist Deutsche Meisterin in der Fährtenarbeit

Holly hat sich durch ihre Leistungen bei deutschen Meisterschaften in der Fährtenarbeit die Reise nach Frankreich verdient. Dort muss sie ihre Spürnase dann gegen Rottweiler aus aller Welt beweisen.

Klügl erklärt: "Bei der Weltmeisterschaft werden Sportlichkeit, Leistung und Umgänglichkeit, jedoch nicht die Schönheit des Tieres vom Leistungsrichterteam bewertet." Dass seine Holly da spitze ist, hat sie erst kürzlich wieder bewiesen. Bei der deutschen Meisterschaft des Allgemeinen Deutschen Rottweiler Klub (ADRK) in Blankenburg wurde Holly zum deutschen Meister gekürt. Für die deutsche Meisterschaft VDH, die in Sachsen am Ende November ausgerichtet wird, ist Holly als einziger Rottweiler in der Starterliste gesetzt. (peh)