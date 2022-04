Die Kirchengeschichte von Deubach reicht weit zurück

Am Wochenende startet das kulturelle Rahmenprogramm zur 950-Jahr-Feier des Ortes. Eine Führung zeigt viel Interessantes aus der Vergangenheit des Dorfes.

Zweimal wurde sie wegen der Corona-Pandemie verschoben, doch jetzt die 950-Jahr-Feier Deubachs endlich starten. Während das Hauptfest erst Mitte Juli über die Bühne geht, ist bereits am Sonntag, 24. April, der Auftakt zum kulturellen Rahmenprogramm des Festjahres. Los geht es um 14 Uhr mit der Eröffnungsveranstaltung. Treffpunkt sind die Zech-Stuben an der St.-Gallus-Straße. Anschließend findet eine ganz besondere Führung durch das historische Deubach statt.

Der Ort taucht erstmals als "Tudebach" in einer Schenkungsurkunde unter der Amtszeit des Augsburger Bischofs Embriko (1063 bis 1077) auf. Aus diesem Zeitrahmen wurde das Jahr 1070 als erste urkundliche Erwähnung Deubachs abgeleitet. Das Augustiner-Chorherrenstift St. Georg und das Kollegialstift St. Moritz aus Augsburg besaßen schon früh im Dorf namhafte Güter. Während des Spätmittelalters befand sich der größte Teil des Orts im Besitz von Augsburger Patrizierfamilien. 1589 erwarb der Ratskonsulent und in den Adelstand erhobene Adam Zech der Ältere, dessen Familie ursprünglich aus Tirol stammte, das mitten in der Ortschaft gelegene Schloss und die damit verbundenen Güter. Zu diesem Zeitpunkt verfügte Deubach bereits übe eine Kirche.

Ein Gotteshaus gab es wohl bereits im 10. Jahrhundert

Der Kern des Langhauses bestand aus romanischen Sandsteinquadern aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. So darf angenommen werden, dass sich vor diesem Bau bereits im 10. Jahrhundert ein Gotteshaus erhob. Nur durch eine Sage gesichert ist dagegen die Existenz der Burg Windach. Sie soll im Gebiet zwischen Deubach, Agawang und Rommelsried gestanden haben. Das Schloss befand sich bis 1823 im Eigentum der Familie Zech. Die Kapelle St. Gallus ist heute das einzige sichtbare Überbleibsel der Schlossanlage.

Die Führung durch das historische Deubach übernimmt Johann Wagner. Foto: Siegfried P. Rupprecht

Bis zum Ende der 1940er-Jahre veränderte sich der Ort kaum. Mit dem Zuzug von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen vergrößerte sich die Einwohnerzahl. Die größte Veränderung seit dem Abbruch des Schlosses erlebte das Dorf mit der Durchführung der Flurbereinigung und der Ausweisung von Baugebieten. Heute hat Deubach rund 1000 Einwohner und ist seit der Gebietsreform 1978 ein Ortsteil von Gessertshausen.

Johann Wagner ist ein Deubacher Urgestein

Im Anschluss der Eröffnungsveranstaltung führt Johann Wagner durch den historischen Ort. Wagner ist ein Deubacher Urgestein und mit Franz Nachtrub Herausgeber der zum Dorfjubiläum erschienenen Ortsgeschichte "Vom Schilfbach zum Dorf". Schirmherr des Jubiläums ist der frühere Landtagsabgeordnete und in Deubach beheimatete Max Strehle. (AZ)

