Deubach

06:30 Uhr

Die Ortsgeschichte in Deubach einmal anders erlebt

Plus Hermann Singer zeigt, dass die Historie von Deubach von Erlebnissen und Besitzübergaben geprägt ist. Er berichtet auch von einer Untat, bei dem Glückspiel eine Rolle gespielt haben kann.

Von Siegfried P. Rupprecht

Auf großes Interesse stieß der von Hermann Singer gehaltene Vortrag im Rahmen des kulturellen Rahmenprogramms zur 950-Jahr-Feier des Orts zum Thema "Die Geschichte Deubachs in der Nachbarschaft der Reichsstadt Augsburg". Dabei umriss der Referent in der Mehrzweckhalle der Alten Schule im Wesentlichen den Zeitraum von der ersten urkundlichen Erwähnung des Orts bis zum Beginn der Ära der Adelsfamilie Zech. Mit viel Detailwissen und Engagement ließ Hermann Singer die zahlreichen Zuhörer in eine heute fremde Welt eintauchen.

