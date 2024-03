Erfolgreicher Forellenverkauf in Deuringen

900 Forellen sind an Karfreitag in Deuringen verkauft worden.

Seit 25 Jahren versorgt am Karfreitag die „Fischtandlergruppe“ der Spielvereinigung Deuringen - in der fast gleichen Besetzung - mit frisch gegrillten und geräucherten Forellen ganz Stadtbergen und Umgebung. Zwischen 11 und 14 Uhr kamen Fischfans voll auf ihre Kosten: 900 frisch zubereitete Forellen vom Grill und aus dem Rauch gingen hinter der vereinseigenen Waldgaststätte über die Theke und brachten das stolze Gewicht von 900 Kilogramm auf die Waage. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit des Vereins und den Erhalt der Sportanlage am Waldrand von Deuringen. Räucherten um die Wette (von links im Bild): Glenn Wagner, Michael Reiter, Armin Brendel und Klaus Mayr. (AZ)