Diedorf

vor 32 Min.

Erster Wochenmarkt nach neuem Konzept lockt die Diedorfer an

Plus Start mit neuem Konzept: Erstmals fand der Diedorfer Wochenmarkt statt. Was die Besucher zu dem Angebot sagen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

In Diedorf ist neue Wochenmarkt-Zeit! Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Eier, Kartoffeln, aber auch Honig, Haferflocken und Pflegeprodukte sowie in Bälde auch köstlich frische Backwaren eines Bäckers der Region wecken - jetzt neu am Freitagnachmittag - die Einkaufslust der Diedorfer Bürgerinnen und Bürger. Und das kam auf Anhieb an.

