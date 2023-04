24-Jähriger fährt in Dinkelscherben mit Scooter ohne Versicherungsschutz

Bei einer Verkehrskontrolle in Dinkelscherben kontrolliert die Polizei einen Scooterfahrer. Dieser ist mit einem grünen statt einem schwarzen Kennzeichen unterwegs.

Mit dem falschen Kennzeichen ist ein 24-jähriger Scooterfahrer am Samstag in Dinkelscherben erwischt worden. Der junge Mann war gegen 18 Uhr auf der Marktstraße unterwegs und geriet in eine Kontrolle der Polizei.

Diese bemerkte sofort, dass an dem Scooter lediglich ein grüne Versicherungskennzeichen angebracht war. Dieses war im vergangenen Versicherungsjahr gültig. Auf Nachfrage gab der Mann an, nicht im Besitz eines aktuellen Kennzeichens zu sein.

Den Scooterfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Damit den Behörden die Kontrolle der Versicherungspflicht leichter fällt, wechselt die Farbe jedes Jahr. Für das Versicherungsjahr 2023/2024 ist es schwarz, danach folgt das blaue Kennzeichen, anschließend wieder Grün. (thia)