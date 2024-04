Die Ehinger Harmonists gewinnen neue Fans

Plus Nach mehreren Jahren Pause stehen die Ehinger Harmonists wieder auf der Bühne. Ein Genuss für Ohren und Augen.

Sehenswert, hörenswert. Endlich (seit 2019) hieß es wieder: Bühne frei für die Ehinger Harmonists. In der ausverkauften Gemeindehalle begeisterte das Ensemble mit den sechs Sängern Thomas Heindl und Albert Kukula (Bariton), Stefan Leser und Wolfgang Pecher (beide Tenor), Engelbert Reißler (musikalischer Leiter und Bass) und Alexander Sedlacek ( Bass) beim Konzertabend „Beschd of & Nuis“. Wie es der Konzerttitel erahnen ließ, hatten sie Klassiker aus dem Repertoire und neu Einstudiertes mitgebracht – hauptsächlich aus dem Genre „Wise Guys“.

In ihrem neuem Bühnen-Outfit überzeugten die Sänger ihr Publikum schon beim Betreten der Bühne. Martin Liepert sorgte für die Licht- und Tontechnik. Sechs markante Stimmen, ausgefeilte Arrangements und gesangstechnisch stimmiger Vokalklang sind Markenzeichen der Ehinger Harmonists, die seit 28 Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen. Zum Auftakt präsentierten sie mit Klavierbegleitung von Engelbert Reißler „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists. Der Klassiker markiert den Karrierestart im Jahr 1996.