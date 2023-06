Ehingen

Ehinger Frauenkirche wird an Fronleichnam wieder eröffnet

Am Fest Fronleichnam öffnet sich nach zweijähriger Pause wieder die Türe der Ehinger Wallfahrtskirche für die Gläubigen. Die Arbeiten sind großteils abgeschlossen. Am Kirchenvorplatz sind die Handwerker dieser Tage noch fleißig.

Plus Gut zwei Jahre mussten die Ehinger auf den Besuch ihrer beliebten Frauenkirche verzichten, da umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig waren. Das ist nun vorbei.

Wegen dringend notwendiger umfangreicher Sanierungsarbeiten musste die über 500 Jahre alte Marien- und Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau zwei Jahre lang für Besuchende geschlossen werden. Am Fest Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, öffnet sich zum ersten Mal wieder für die Gläubigen die Kirchentüre der Frauenkirche mit dem Einzug am Ende der Prozession. Die Wiedereröffnung mit Pontifikalamt wird am 30. September gefeiert.

Kirchenpflegerin Centa Kratzer blickt zurück auf anstrengende Jahre der Planung und Realisierung, ist aber sehr dankbar, dass das Projekt Frauenkirche überhaupt verwirklicht werden konnte. Der Zeitplan wurde im Großen und Ganzen eingehalten und der Bauverlauf war unfallfrei. "In den vergangenen Jahren wurde alles in Bewegung gesetzt, damit die Instandsetzungs-Maßnahmen in Angriff genommen werden können", erinnert sie sich zurück.

