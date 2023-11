Ehingen

vor 34 Min.

Moderne Popsongs in der Ehinger Pfarrkirche

Die ChorbandE beim Konzert in der Ehinger Pfarrkirche.

Das letzte größere Konzert des Chors war schon rund vier Jahre her. Höchste Zeit also für Gesang und Rhythmus in der Pfarrkirche.

Geistliches Liedgut, aber auch moderne Popsongs waren beim Konzert der ChorbandE in der Ehinger Pfarrkirche zu hören. Nach dem letzten größeren Konzert vor rund vier Jahren gab es nun wieder Gesang und Rhythmus sowie eine atemberaubende Lichtshow. Darüber hinaus waren zahlreiche Lobpreislieder, sogenannte Worship-Songs, zu hören. Sie erzählen vom Glauben an Gott, vom Glauben an die Menschlichkeit und von der Hoffnung auf Zusammenhalt und Frieden. Ein Highlight war die Lichtshow Ein echtes Highlight war die Lichtshow, welche Techniker der Gruppe in vielen Stunden mühsam geplant und installiert hatten. So durften sowohl die Besucher als auch die Chor- und Bandmitglieder über die tollen Effekte, die in der Kirche zu sehen waren, staunen. Die Konzertbesucher wurden immer wieder zum Mitsingen eingeladen. Ein musikalischer Höhepunkt, auf den die ChorbandE lange intensiv geprobt hatte, war das Lied „Circle of life“ aus dem Musical König der Löwen. Solist Ben Schwarz zeigte dabei sein ganzes Können. Aber auch Titel wie „A sky full of stars“ von Coldplay verlangte von den Musikern einiges ab. Die erbetenen Spenden kommen, nach Entscheidung der Musikerinnen und Musiker, dem Verein „Glühwürmchen Tapfheim e.V.“ zu Gute. Die ChorbandE probt sonntags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr im Rathaussaal in Ehingen und freut sich immer über Zuwachs. Weitere Infos und Probentermine sind unter www.chorbandE.de abrufbar.

