Nachwuchsorchester sucht Nachwuchs

Derzeit müssen noch die Eltern mitspielen. Doch die jungen Musikanten wären gerne unter sich und hoffen auf weitere Kinder.

Leonie (13), Helena (11), Johanna (11) und Anton (10) haben ein gemeinsames Hobby: die Musik. Zudem haben die Nachwuchsmusiker der Ehinger Musikanten einen gemeinsamen Wunsch: Sie wären im Jugend- bzw. Vororchester gerne "unter sich“ und auch die Eltern, die derzeit aushelfen, wollen raus aus dem Vororchester. Aktuell klappt das jedoch noch nicht, denn insgesamt spielen gerade mal acht Jungmusikerinnen und Jungmusiker im Vororchester. Doch woher kommt der Nachwuchsmangel?

Das Vororchester in Ehingen zählte 25 Köpfe

Vorsitzender Matthias Matzka erklärt: Das Vororchester war im Jahr 2019 soweit, in die Stammkapelle aufzusteigen, was bedeutete: 25 Musiker mehr in der Stammkappelle und kein Vororchester mehr. In den sich anschließenden Corona-Jahren kamen jedoch deutlich weniger Nachwuchsmusiker dazu als bisher, was nun immer dann zu einem Mix aus Alt und Jung führt, wenn eine Probe oder ein Auftritt ansteht.

Die 13-jährige Leonie hat in der 3. Klasse angefangen, Trompete zu spielen. Ihr Lieblingsstück ist "The Final Countdown“. Die elfjährige Helena, die seit zwei Jahren Bariton spielt, wünscht sich "freundliche Menschen“, die Lust auf das gemeinsame Musizieren im Ehinger Vororchester haben. Die elfjährige Johanna, die bereits als Zweitklässlerin begonnen hat, Querflöte zu spielen, gehört ebenso zur kleinen Gruppe des Vororchesters wie Anton, der erst kürzlich mit seinem Papa beim Kaffeekonzert der Ehinger Musiker auf der Bühne stand: Papa Matthias Matzka an der Trompete und der zehnjährige Anton, dessen Lieblingsstück "Little Drummer Boy“ heißt, am Schlagzeug. Der Rhythmus sei sein Ding, habe sich herausgestellt, als der Zehnjährige nach dem Flötespielen zunächst Xylofon und dann Schlagzeug zu spielen lernte.

Diese Lieder werden gespielt

Bei der Auswahl der Stücke wird auf moderne Lieder geachtet, die die jungen Leute kennen und mögen, berichtet Jugendleiter Martin Fleck. "Happy“, "Let it go“ und "Pirates of the Caribbean“ sind nur einige Stücke, die das Vororchester gemeinsam einstudiert. Zudem stehen Vereinsaktivitäten auf dem Plan, wie etwa gemeinsame Ausflüge. Im Vororchester starten können all jene, die mindestens ein Jahr ein Instrument spielen, erklärt Matthias Matzka. Die Probe findet immer mittwochs ab 18.45 Uhr im neuen Gemeindezentrum in Ehingen statt.

Wer bereits auf mehr Erfahrung als Musiker zurückblickt, mehrere Jahre ein Musikinstrument gespielt hat und dieses nun aus dem Keller oder Speicher wieder hervorholen möchte, könne sich ebenfalls bei den Ehinger Musikanten melden. Jugendleiter Martin Fleck, der Posaune spielt und mit seiner Familie nach Ehingen gezogen ist, kann aus eigener Erfahrung berichten, dass Quereinsteiger oder Zugezogene mit offenen Armen in der Gruppe der Musiker begrüßt werden. Auch Matthias Matzka verrät, dass er zunächst Orgel gelernt und sich erst mit 13 Jahren an ein Blasinstrument gewagt habe.

