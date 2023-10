Zahlreiche Ehrungen bei den Waldeslustschützen in Eisenbrechtshofen

Ganz im Zeichen von Ehrungen verdienter Mitglieder stand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Eisenbrechtshofener Waldeslustschützen.

Das Vorstandstrio mit Reinhold Eser, Michael Kempter und Christian Schuster konnte in seinen Berichten durchwegs positive Bilanzen ziehen. Der Schießbetrieb konnte wieder in normaler Form stattfinden, nachdem zuvor coronabedingt in Fernwettkämpfen geschossen werden musste. Zur Mitgliederwerbung wird ein Tag der offenen Tür stattfinden. Zweiter Bürgermeister Klaus Gerstmayr freute sich in seinem Grußwort, dass die Schützen sich besonders auch um die Jugendarbeit bemüht machen.

Zahlreiche Ehrenzeichen in Eisenbrechtshofen

Für besondere Vereinstreue wurden zahlreiche Personen mit Ehrenzeichen des BSSB ausgezeichnet. Die Anstecknadel in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft ging an Thomas Baumann, Barbara Gaßner, Jürgen Gaßner, Tanja Häußler, Stefanie Hirschinger-Beck, Markus Kranzfelder, Martin Kranzfelder, Simone Rogg, Christian Schuster und Alfred Wagner. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Annemarie Eser, Helmut Haas, Anna Hübner, Annerose Kaiser und Rudolf Schuster das Ehrenzeichen in Silber. Das goldene Ehrenzeichen für 50-jährige Vereinstreue ging an Heinz Bobinger, Christine Dollinger, Erich Dollinger, Harald Hübner, Josef Hübner, Josef Kaiser, Xaver Kaiser, Roland Lojewski, Gabriele Mader, Erhardt Merktle, Johann Miller, Josef Miller, Inge Schrötter und Johann Schuster. (mmer)

